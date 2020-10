Momentos antes de celebrar os três meses de casada, a princesa Beatrice decidiu quebrar o silêncio sobre aquele que foi um dos maiores dias da sua vida.

A filha de Sarah Ferguson e do príncipe Andrew deu o nó com o noivo, Edoardo Mapelli Mozzi, numa cerimónia secreta no dia 17 de julho, dois meses após a pandemia da Covid-19 ter cancelado o casamento que estava inicialmente marcado para o mês de maio.

Esta sexta-feira, 16 de outubro, a neta da rainha Isabel II recorreu ao Twitter para agradecer todo o carinho recebido. "Obrigada a todos os que enviaram os seus melhores votos daquele que foi o nosso dia especial, em julho", começou por escrever num raro tweet.

"O Edo e eu estamos muito entusiasmados para embarcar neste novo capítulo juntos", acrescentou de seguida.

Mas não ficou por aqui e falou ainda do vestido de noiva, uma peça da avó, a rainha Isabel II, que está atualmente em exibição no Castelo de Windsor até meados de novembro.

"Foi uma honra usar no dia do meu casamento o lindo vestido da minha avó", afirmou. "Espero que muito de vocês possam visitar a exposição que ainda está aberta no Castelo de Windsor", rematou.

