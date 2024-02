A princesa Ana visitou um centro comunitário em Eastwood, Nottinghamshire, esta terça-feira, dia 6 de fevereiro, e por lá foi confrontada com o tema do momento: o diagnóstico de cancro do irmão Carlos III.

Ana foi recebida à porta das instalações em causa e enquanto cumprimentava um dos responsáveis foi abordada pelos jornalistas que, à distância, pediram por mais detalhes sobre o estado de saúde do monarca.

A princesa acabou por ignorar as questões e de seguida entrou no centro.

Veja abaixo o vídeo deste momento.

