Os fãs de Prince assinalaram esta quarta-feira uma data marcante. Foi há precisamente cinco anos que o artista morreu.

Com a hashtag #Prince4Ever, os internautas partilharam fotos e lembranças do músico, que morreu vítima de overdose de medicamentos com opiáceos, no dia 21 de abril de 2016, aos 57 anos.

"Embora sinta a sua falta, vou sempre encontrá-lo aqui... na sua música", escreveu um fã no Twitter.

"Estão a chover lágrimas pelos cinco anos", destacou outro ao lado de uma fotografia de Prince no palco.

"Continue a tocar guitarra nas nuvens", pode ainda ler-se entre as muitas reações que se espalham pela rede social.

