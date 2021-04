Morreu Jim Steinman, compositor de algumas das baladas mais épicas da música pop dos últimos 40 anos. Tinha 73 anos.

Jim - que colaborou com vários artistas como Meat Loaf, Céline Dion, Bonnie Tyler, Barbra Streisand ou a banda Def Leppard - morreu esta segunda-feira, em Connecticut, depois de ter sido feita uma chamada de emergência por volta das 3h30 da madrugada (hora local) de domingo, como confirma o TMZ. A causa da morte não foi revelada.

De destacar que o artista recebeu o primeiro e único Grammy em 1997 pelo trabalho que fez no álbum 'Falling Into You' de Céline Dion.

