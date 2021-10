Daniel Oliveira usou esta quinta-feira, dia 14, as suas redes sociais para revelar as primeiras imagens do programa que irá juntar a família Carreira. 'Sementes do Futuro' é o nome do projeto que revela quem são os jovens escolhidos para receberem as primeiras bolsas de estudo entregues pela 'Associação Sara Carreira'.

"Os abraços da Fernanda, do Tony, do Mickael e do David aos primeiros vencedores das bolsas de estudo da 'Associação Sara Carreira' são de uma beleza particularmente emocionante", começa por ler-se na legenda das imagens onde toda a família tem papel de destaque.

"Honrar a memória da filha e da irmã melhorando para sempre a vida de 21 jovens promissores tem um simbolismo e um amor que está para além das palavras", declara ainda o diretor geral de entretenimento e diretor de programas da SIC.

"'Sementes do Futuro', brevemente… e orgulhosamente em exclusivo na SIC", termina.

A 'Associação Sara Carreira' foi criada após a morte da filha mais nova de Tony Carreira e da ex-mulher, Fernanda Antunes. Sara perdeu a vida em dezembro de 2020 na sequência de um trágico acidente de viação. O seu talento e a bondade que a caracterizavam são agora lembrados pelos pais e pelos dois irmãos, Mickael e David, com a criação deste projeto solidário.

A notícia deste novo programa da SIC surge dias depois de Tony Carreira anunciar a celebração de um contrato de exclusividade com a TVI.

Leia Também: Novidade! Tony Carreira celebra contrato de exclusividade com a TVI