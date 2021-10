Eis uma grande novidade na carreira de Tony Carreira. Conforme a TVI informou através de um comunicado, o músico formalizou um contrato de exclusividade com a estação de televisão, facto que agora foi tornado público.

"Esta foi a primeira vez que o artista celebrou um contrato de exclusividade e é também a primeira vez que a estação celebra um acordo com um artista musical", informa-se ainda.

"Será na TVI que Tony Carreira irá mostrar, em primeira mão e em exclusivo, a capa do novo álbum que é lançado em novembro e que tem algumas surpresas relacionadas com a ficção da TVI. A destacar também a produção de uma série ficcionada sobre a vida de Tony Carreira, por ocasião dos 35 anos do percurso profissional do músico", sublinha-se ainda.

Hoje, no 'Jornal das 8', José Alberto Carvalho irá entrevistar Tony Carreira. Esta será uma "conversa intimista" na qual o músico "percorrerá os momentos mais marcantes da sua vida, falará da sua ligação à TVI e do tão esperado regresso aos palcos".

Leia Também: Tony Carreira prepara-se para dar nova entrevista à TVI