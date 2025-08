Peter Phillips e Harriet Sperling estão oficialmente noivos! O casal confirmou a novidade à revista Hello!, com quem partilhou duas fotografias do anel de noivado.

"O Sr. Peter Phillips, filho de SAR a Princesa Real e do capitão Mark Phillips e a Sra. Harriet Sperling, filha do falecido Sr. Rupert Sanders e da Sr. Mary Sanders de Gloucestershire, confirmaram hoje o seu noivado", lê-se no comunicado em questão.

"Ambas as famílias foram informadas em conjunto do anúncio e estão felizes com a notícia incrível do seu noivado. Suas majestades, o rei e a rainha, o príncipe e a princesa de Gales foram informados. Não foi revelada uma data oficial do casamento", completa.

Nas imagens, Harriet surge com um conjunto de t-shirt e saia branca. O anel de diamante no dedo também não passa despercebido.

A editora da realeza da publicação sublinhou: "Estas são notícias maravilhosas para o Peter e a Harriet, mas também para a família real. O Peter é próximo do rei e dos primos e a Harriet foi muito bem recebida".

"Os sinais de que isto era algo sério estavam lá há algum tempo e ver a Harriet a fazer parte da procissão real na Royal Ascot este ano convenceu muitos admiradores reais que um noivado viria a caminho", continuou.

Entretanto, o fotógrafo real James Whatling, que 'apanhou' o casalinho em várias ocasiões, notou: "Estávamos à espera desta novidade. Observando o casal não é preciso muito tempo para se perceber o quão próximo é. Estão claramente apaixonados. Era apenas uma questão de tempo".

A história do romance de Peter Phillips e Harriet Sperling

Peter, filho mais velho da princesa Ana, começou a namorar com Harriet em 2024. O casal ter-se-á conhecido durante um evento desportivo.

Os dois apareceram juntos pela primeira vez na competição de cavalos Badminton Horse Trials, em maio de 2024, de mãos dadas e na companhia de Zara Tindall, irmã de Peter.

Na altura, um amigo de Peter disse que Peter tinha conhecido alguém "recentemente" e que estavam "a passar tempo juntos".

Relações anteriores

Antes de conhecer Harriet, Peter foi casado com Autumn Kelly, com quem teve duas filhas - Savannah e Isla. Os dois casaram em 2008 e anunciaram a separação em fevereiro de 2020. O divórcio ficou concluído em junho de 2021.

Já Harriet foi mãe solteira de Georgia. "Nos primeiros anos da minha jornada enquanto mãe solteira, os recursos eram escassos e o futuro incerto. Ainda assim, na ausência de segurança material, descobri a força e a vida que vem do amor incondicional. Um amor capaz de ser apenas devoto ao teu filho", referiu em declarações à Woman Alive.