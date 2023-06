Preta Gil terminou o ciclo de radioterapia com uma surpresa da equipa médica e dos amigos, que fizeram questão de estar presentes na última sessão do tratamento contra o cancro no intestino.

Um momento especial que a artista brasileira fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"Última radioterapia!!! Venci mais uma batalha!!! Quero agradecer por todo amor e energia positiva! Vocês me emocionam! A todos os profissionais da saúde no final do vídeo e os outros que não apareceram também, eu amo-vos! Obrigada por tanto amparo, acolhimento e carinho", começou por escrever na legenda da publicação que fez na rede social esta terça-feira, dia 6 de junho.

"Aos meus amigos, já não tenho mais palavras para agradecer por tanto. Nós juntos para sempre e sempre!!! Já deu certo, vamos para próxima etapa", completou.

No vídeo, que pode ver abaixo, Preta Gil diz que agora vai fazer "dois meses de pausa e a cirurgia".

