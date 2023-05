Na luta contra um cancro no intestino, Preta Gil foi surpreendida pela amiga Carolina Dieckmann, que foi até sua casa de surpresa.

"Acordei e ela estava na sala à minha espera. A Carolina Dieckmann veio ver-me de surpresa!!! Amo-te infinito, estava a morrer de saudades dela", escreveu Preta Gil na legenda de um vídeo que mostra este momento especial.

Na caixa de comentários da publicação com as imagens deste reencontro, são várias as carinhosas reações. Veja o vídeo na galeria.

