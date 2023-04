Preta Gil vive um dos momentos mais difíceis da sua vida. A artista brasileira encontra-se a batalhar contra um cancro no intestino, sendo que se prepara para iniciar uma nova fase no tratamento.

"A gente entra agora em uma nova fase do meu tratamento. Os meus médicos decidiram que irei parar com a quimioterapia e irei direto para a radioterapia. E eu começo daqui uma semana, então esta será agora uma semana de exames e preparatórios para a radioterapia", afirmou na sua página de Instagram.

"Estou muito, muito confiante e cheia de fé. Estou cheia de força para vencer esta batalha e conto com vocês para vencer esta batalha. Conto com vocês nas orações e na torcida. Conto com vocês emanando energias positivas", completou.

Recorde-se que a cantora tomou conhecimento do diagnóstico em janeiro deste ano.