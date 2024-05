A companheira de Cristiano Ronaldo publicou no Instagram um vídeo do momento em que aparece a ser maquilhada e penteada. As filhas Eva e Alana aparecem nas imagens.

Georgina Rodríguez gravou um vídeo para dar a conhecer a sua maquilhagem e penteado 'simples'. "Prepara-te comigo", escreveu na legenda das imagens que publicou na sua página de Instagram. No referido vídeo, onde a companheira de Cristiano Ronaldo aparece a ser maquilhada e penteada, podemos ainda ver a filha Alana a perguntar à mamã se quer café e, de seguida, a trazer-lhe a bebida. A filha Eva também aparece no vídeo a dar um beijinho a Georgina. Veja na publicação abaixo. De recordar que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo são pais de Bella, de dois anos, e Alana, de seis. Os gémeos Eva e Mateo, de seis anos, e Cristianinho, de 13, nasceram através de uma barriga de aluguer. O casal tem ainda em comum o falecido filho Ángel, irmão gémeo de Bella, que morreu durante o parto. Leia Também: Não há duas sem três... Bella Thorne com o colar de Georgina e Biancardi