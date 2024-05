Bella Thorne compareceu à antestreia do filme 'Motel Destino', esta quarta-feira, dia 22 de maio, e não passou despercebida na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes.

A atriz, de 26 anos, deslumbrou com um vestido preto, sendo que o colar da Chopard foi o pormenor do seu look que mais deu nas vistas. Não só por ser uma peça vistosa, mas também porque é igual ao colar usado anteriormente por Georgina Rodríguez e pela mãe da filha de Neymar, a influencer Bruna Biancardi.

