Bruna Biancardi passou pela passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes na quinta-feira passada, dia 16 de maio, e houve um pormenor no seu look que chamou a atenção.

A mãe da filha de Neymar usou um colar igual ao que a companheira de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, usou na gala amfAR, em Cannes, no ano passado.

Ainda assim, enquanto Georgina escolheu, no ano passado, um vestido todo ele preto e com uma (enorme) racha, Bruna Biancardi usou um vestido comprido preto e rosa. Veja na galeria.

Leia Também: Demi Moore em Cannes: As imagens com o patudo e o vestido 'extravagante'