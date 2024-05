Demi Moore é uma das caras conhecidas que se tem destacado no Festival de Cinema de Cannes.

Além de esta segunda-feira ter posado com o seu patudo, o chihuahua Pilaf, na passadeira vermelha, também deu nas vistas no domingo com um vestido ('extravagante') da Schiaparelli Haute Couture.

A atriz, de 61 anos, marcou presença no evento pela estreia do seu novo filme, 'The Substance'.

De referir ainda que já na semana passada, Demi Moore foi fotografada no Festival de Cinema de Cannes no dia da exibição do filme 'Kinds of Kindness'. Veja as imagens da galeria.

