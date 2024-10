Georgina Rodríguez está completamente adaptada à sua na vida em Ríade, na Arábia Saudita. A modelo e estrela da Netflix, partilhou com os seguidores que foi jantar com amigas muito especiais. E uma delas é Bruna Biancardi, companheira de Neymar, que joga na mesma cidade do internacional português.

"O meu encontro de ontem com mulheres maravilhosas", escreveu Georgina no Instagram ao partilhar um vídeo do local.

No encontro, estavam também várias amigas de Bruna: Hannah Carvalho, Raiza Sardinha e Gabily.

O grupo foi ao restaurante japonês Myazu.



© Instagram

Georgina já tinha mostrado a sua amizade com Bruna, já que ambas costumam trocar 'likes' e comentários nas redes sociais.

Leia Também: Georgina Rodríguez mostra novos fotos dos gémeos... e o seu jantar