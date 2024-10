Georgina Rodríguez está novamente 'ativa' no Instagram depois de ter estado internada no hospital com uma pneumonia.

Esta segunda-feira, por exemplo, fez várias partilhas na rede social. Além de ter mostrado que continua a ser o rosto da Guess, como pode ver aqui, também partilhou novas imagens dos gémeos Eva e Mateo.

Na publicação que fez para mostra os meninos, podemos ver os mesmo a brincarem dentro do carro ao lado de Georgina. Mas não ficou por aqui e partilhou ainda nas stories uma fotografia do seu jantar. Veja tudo na galeria.

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo, recorde-se, são pais de Bella, de dois anos, e Alana, de seis. Os gémeos Eva e Mateo, de sete anos, e Cristianinho, de 14, nasceram através de uma barriga de aluguer. O casal tem ainda em comum o falecido filho Ángel, irmão gémeo de Bella, que morreu durante o parto.

