Foi através das stories da sua página de Instagram que Pedro Soá destacou uma das notícias sobre o submarino da empresa OceanGate que está desaparecido desde domingo no Oceano Atlântico. Uma viagem com cinco passageiros, que tinha como objetivo ver os destroços do Titanic no fundo do mar.

"Está tudo preocupado com bilionários que se meteram dentro de uma 'lata de conservas' feita numa impressora para irem passear. A coisa só podia correr mal a 3800 m. Ainda estou para saber como é que esta gente chegou a bilionária, com esta capacidade de análise de risco", começou por escrever o ex-concorrente do 'Big Brother'.



© Instagram

De seguida partilhou uma notícia sobre o naufrágio na Grécia com cerca de 750 migrantes.

"Mas com esta m**** já ninguém está preocupado!!! É normal e só mais um dia usual a distribuir 'milho' aos peixes no Mediterrâneo. O mundo está todo f*****. O que vale é que estamos quase em setembro e a Apple lança mais um iPhone. Que se f****", disse, mostrando-se revoltado.



© Instagram

Leia Também: Pedro Soá declara-se a amigo especial: "Se fosse gay, eras tu"