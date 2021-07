O pai de Britney Spears, Jamie Spears, confessou estar "muito preocupado" com a "retórica perigosa" que se tem ouvido a propósito do polémico processo em tribunal relacionado com a tutela da filha.

Em novos documentos legais disponibilizados pelos advogados de Jamie, de 69 anos, este revela que tem sido alvo de ofensas e ameaças.

"O Sr. Spears está muito preocupado com a situação que se tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos meses e com a retórica perigosa que tem circulado há tempo considerável sobre a tutela", lê-se no documento.

Nestes documentos lê-se ainda que as ameaças denunciadas por Jamie acontecem já há anos.

Note-se que o pai de Britney Spears, responsável pela gestão do património da cantora, tem vindo a ser alvo do ódio e de duras críticas não só por parte dos fãs da artista, mas também por parte de outras figuras públicas.

