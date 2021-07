Madonna mostrou publicamente o seu apoio a Britney Spears. Esta quinta-feira, a cantora - que trabalhou com Britney na música 'Me Against the Music', de 2003 - saiu em defesa da colega numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

"Devolvam a vida a esta mulher", escreveu numa fotografia em que aparece com uma camisola com o nome "Britney Spears" estampado.

"A escravidão foi abolida há muito tempo! Morte ao patriarcado ganancioso que tem feito isto com as mulheres durante séculos. Isto é uma violação dos direitos humanos! Britney, estamos a chegar para te tirar da prisão", completou.

Palavras que chegam perante a luta da artista para remover o pai da tutela.

Leia Também: Advogado de Britney Spears despede-se após polémica decisão de tribunal