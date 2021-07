O advogado de Britney Spears, Samuel Ingham III, despediu-se menos de um ano depois de ter começado a trabalhar com a artista no âmbito do seu processo em tribunal, onde pediu para que a tutela a que está sujeita (exercida pelo pai) terminasse.

O pedido de resignação foi entregue ao tribunal esta terça-feira, 6 de julho, segundo os documentos obtidos pela revista Us. Assim, Britney terá de encontrar em breve um novo conselheiro e defensor jurídico.

Recorde-se que o pedido de 'liberdade' feito pela celebridade foi negado pelo juiz na mais recente audiência.

Leia Também: Agente de Britney Spears despediu-se. Cantora pretende "reformar-se"