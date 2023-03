"O preconceito está nos outros", foi desta forma que Carla Vasconcelos começou por responder quando questionada por Manuel Luís Goucha se ao longo dos seus 30 anos de carreira se sentiu vítima de discriminação por ter excesso de peso.

"Não sinto na pele que me digam diretamente, mas sentes a partir do momento em que estás parado e lidas com os teus colegas - tens colegas que são magros e a quem dizem que têm de perder uns quilinhos", contou, referindo-se particularmente ao mundo da representação televisiva.

"Há a ideia feita de que: se é gorda, é cómica", apontou. Ainda que consciente de todos estes preconceitos, pelos quais assume já ter passado, a atriz enaltece o facto de ao longo da sua carreira lhe terem sido dadas oportunidades, ainda que poucas, de dar vida a personagens que não cómicas.

