Esta terça-feira, dia 9, foi dia de preparar o regresso das emissões do 'Preço Certo', o concurso dos fins de tarde da RTP. Fernando Mendes voltou ao estúdio e assinalou este momento especial nas redes sociais.

"Saudades deste 'palco'. Hoje foi dia de montagens, amanhã regressamos às gravações com um especial a ser emitido neste sábado. Não perca, vai ser um espetáculo", anunciou na legenda da publicação.

A caixa de comentários logo ficou repleta reações que revelam o entusiasmo do público com o regresso do formato.

