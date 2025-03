Post Malone foi 'apanhado' com uma suposta nova companheira depois de, alegadamente, ter deixado de estar noivo.

O cantor, de 29 anos, segundo o TMZ, terá terminado o noivado com a companheira, cujo nome não foi revelado, no final de 2024. Agora, tudo indica que seguiu em frente com Christy Lee.

Ao que se consta, o artista começou a sair com Christy Lee no início de 2025. Aliás, há até um vídeo no TikTok que mostra precisamente Post Malone e Christy Lee sentados, e bem próximos. Veja na publicação abaixo: