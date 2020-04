Júlia Pinheiro anunciou este fim de semana que se prepara voltar à rádio. 25 anos depois, a apresentadora de televisão será a cara de um novo programa da Rádio Renascença - 'A Hora da Júlia'.

Perante a novidade, foram muitos os que não esconderam a surpresa e questionaram a apresentadora: "Porquê voltar à rádio 25 anos depois?"

Sempre com uma resposta na ponta da língua, o rosto da SIC reservou tempo para escrever um pequeno texto onde responde à questão e explica o motivo da sua decisão.

"A rádio é a minha pele, a minha origem, a minha família. Foi na rádio que dei os primeiros passos enquanto profissional de comunicação, foi onde cresci, onde me enamorei e conheci o homem com quem casei. O amor FM voltou a bater forte na segunda geração Pêgo e a rádio tornou-se genética. Tornou-se família. A rádio é família. Como sabem, o Rui Maria é filho da rádio. E ainda que esteja hoje numa outra estação, ele é um filho da Rádio Renascença", começa por contar.

Júlia quis esclarecer mais pormenores sobre o seu novo programa de rádio, que estreia já esta segunda-feira, dia 13, às 23h00. "'A Hora da Júlia' não é um programa de entrevistas. Também não é entretenimento. Nem humor, apesar de as vivências que iremos partilhar poderem trazer alegrias e gargalhadas. 'A Hora da Júlia', que começa esta segunda-feira, às 23 horas tem a mais simples de todas as equações que existem na área da comunicação: um host e os seus 'convidados', aqueles que quiserem pegar no telefone e marcarem o 'meu' número. Eu vou estar em casa (o programa é todo feito a partir de casa), no meu reduto, para vos ouvir. Numa altura em que as pessoas estão confinadas, eu ouço-as. Eu escuto as suas histórias", revela.

Veja aqui o texto completo.

Leia Também: Cláudio Ramos explica gaffes e fala da estreia: "Cheguei a casa e chorei"