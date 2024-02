O rei Carlos III encontra-se atualmente em Sandringham, Norfolk, para onde viajou um dia depois de ter iniciado os tratamentos contra um cancro.

O monarca tem o hábito de passar tempo nas suas várias residências - como Clarence House, em Londres, o Castelo de Windsor, em Birkhall, Highgrove, em Gloucestershire e Birkhall, na Escócia - mas foi em Sandringham que escolheu estar neste período difícil. Por que motivo será?

Uma fonte próxima do rei contou à Hello! que Carlos encontra nesta propriedade "um certo consolo". "Um dos guias turísticos mencionou o facto de ele gostar de tomar o chá do pequeno-almoço e o chá da tarde tendo como pano de fundo os seus lindos jardins", acrescentou.

Vale lembrar que Sandringham sempre foi uma das casas de eleição da rainha Isabel II, mãe de Carlos. Os natais da família real têm sido passados precisamente nesta casa de campo, bem como as semanas que os seguem.

Para além de Carlos, também William e Kate Middleton gostam de desfrutar da tranquilidade de Norfolk. Habitualmente, o casal viaja para Anmer Hall, a casa que têm nesta mesma região, na altura das férias escolares dos filhos.

Leia Também: O importante papel que Beatrice terá durante os tratamentos de Carlos III