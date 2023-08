Meghan Markle foi vista sem o anel de noivado que lhe foi oferecido pelo príncipe Harry, no entanto, evidencia a imprensa internacional, o motivo não tem nada a ver com problemas no casamento.

Fontes revelaram ao Page Six que a joia está simplesmente a "ser arranjada".

Recorde-se que o anel foi oferecido por Harry a Meghan em novembro de 2017, quando este a pediu em casamento.

A mesma inclui um diamante original do Botswana, país que o casal visitou no início do seu relacionamento e ainda duas pedras mais pequenas que faziam parte da coleção da princesa Diana.

Imagem que deu origem às dúvidas sobre o anel de noivado© Instagram - Meghan Markle

Vale notar que, recentemente, surgiram rumores que davam conta de uma alegada separação do casal. No entanto, os mesmos não correspondem à verdade.

Recorde-se que os duques de Sussex estão agora distantes por força do trabalho. Enquanto Meghan permanece nos Estados Unidos, Harry encontra-se no Japão para angariar fundos para uma das causas que apoia, a Sentebale.

