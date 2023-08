Toda a gente sabe que o rei Carlos III é pai de dois rapazes: o príncipe William e o príncipe Harry. O que muita gente desconhece é que o monarca adoraria ter tido uma filha.

Quem o garante é a especialista em realeza Jennie Bond. "Não há grande dúvida que o Carlos adoraria ter uma filha (tem um coração mole) e consta que ficou desapontado quando soube que Harry era um rapaz", disse em declarações à OK!.

"Por isso, para o rei Carlos III é maravilhoso dar-se tão bem com a Catherine. Ele também se esforçou com a Meghan... mas como é óbvio não resultou", sublinha a especialista.

"Ele viu a Catherine crescer no seu papel, encontrar causas que lhe eram realmente importantes e tem apoiado os seus projetos. Acho que o Carlos admira e aprecia a família sólida que a Catherine criou para o William. E claro, o Carlos é devoto aos três netos que a Catherine gerou. As fotos mostram que tem um relacionamento leve com os três e tenho a certeza que está orgulhoso da forma como a Catherine os tem criado", completa.

Vale notar que William e Kate têm três filhos em comum: príncipe George, de 10 anos, a princesa Charlotte, de oito, e o príncipe Louis, de cinco.

