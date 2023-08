Esta terça-feira, dia 15 de agosto, é uma data especial para a família real britânica. A princesa Ana, a única mulher entre os quatro filhos que tiveram a rainha Isabel II e o príncipe Philip, celebra o seu 73.º aniversário.

A data foi assinalada nas redes sociais da família real com a partilha de duas fotografias. Na primeira, a princesa Ana aparece sorridente ao lado do irmão mais velho no dia da coroação de Carlos III e Camilla, no passado dia 6 de maio.

Já a segunda, a preto e branco, foi tirada em julho de 1951, na Clarence House, pouco antes de a princesa completar o primeiro ano de vida. Na imagem pode ver-se Ana em bebé a esboçar um sorriso enquanto o então príncipe Carlos, que ainda não tinha três anos, lhe segura na mão.

