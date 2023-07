Sem dúvida que uma das imagens de marca da princesa Ana é o seu penteado, uma vez que mantém o mesmo há mais de 40 anos. No entanto, sabia que a filha da rainha Isabel II já teve o cabelo mais comprido?

Prova disso, conforme destaca a revista Hello!, é uma fotografia da princesa na qual esta assiste ao torneio de Wimbledon, em 1967.

Na imagem, Ana aparece sorridente com um corte acima dos ombros.

Note-se que a princesa surge sempre com um apanhado de cabelo que, segundo a própria, é bastante prático e rápido de se fazer. Aliás, esta ficou surpreendida quando soube que a atriz que deu vida à sua personagem na série 'The Crown' da Netflix demorava duas horas para ficar com o cabelo igual ao seu.



© Central Press/Getty Images

