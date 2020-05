Carlos Costa foi a mais recente figura pública a dar a sua opinião acerca da polémica que envolveu o concorrente Hélder do 'Big Brother 2020', devido a comentários que este fez, considerados pelo programa discriminatórios a nível sexual e sexistas.

Na publicação feita pelo diretor de programas da TVI, Nuno Santos, acerca do assunto no Instagram, o artista aproveitou para deixar a sua opinião acerca do assunto.

"A questão que eu coloco é: como podem estar a dar a cara pelo programa, pessoas que no passado tiveram atitudes extremamente HOMOFÓBICAS, PRECONCEITUOSAS e não só? Ainda por cima, serem essas as pessoas transmissoras do 'castigo' para o interior da casa, encapuçando o estilo moralista máximo?", começa por afirmar, 'atacando' o apresentador, Cláudio Ramos.

"Isto não passa de um péssimo exemplo de entretenimento, um péssimo exemplo de postura, uma péssima tática na luta por audiência! Neste caso, permitiram que isto passasse a ser bullying e perseguição ao concorrente Hélder", adianta.

Entretanto, faz uma crítica mais direta: "Por quantos anos vimos o Cláudio Ramos praticar bullying em pura televisão nacional? Por quantos anos ouvimos alguns dos comentadores e apresentadores deste formato praticarem bullying ou homofobia, em tom humorístico e de mau gosto? Posso mostrar-lhe os vídeos!".

"O que me move é forma absurda como é conduzida determinada temática e vemos as mesmas pessoas que até há dias eram preconceituosas, assumirem, agora, o papel da moral. Então e antes? Porque não se teve consciência de que se estaria a ser preconceituoso, maldoso e com gosto? Poupem-me o teatro! Baixem o orgulho! Mudem os atores!", completou.

Leia o texto completo de seguida:

"Boa tarde, Nuno

A questão que eu coloco é: Como podem estar a dar a cara pelo programa, pessoas que no passado tiveram atitudes extremamente HOMOFÓBICAS, PRECONCEITUOSAS e não só?Ainda por cima, serem essas as pessoas transmissoras do “castigo” para o interior da casa, encapuçando o estilo moralista máximo?! Sr. Director Nuno Santos... o meu respeito por si é imensurável. A minha gratidão pela TVI infinita... Mas isto não passa de um péssimo exemplo de entretenimento, um péssimo exemplo de postura, uma péssima tática na luta por audiência!

Existem pessoas que matam e espancam por receberem exemplos errados, alguns deles recebidos através da TV/ comunicação social! Eu não nasci TVI, tornei-me TVI! Mas não posso aplaudir isto. Neste caso, permitiram que isto passasse a ser bullying e perseguição ao concorrente Hélder. Tudo isto só na tentativa de encontrar assunto. Conseguiram!

Por quantos anos vimos o Cláudio Ramos praticar bullying em pura televisão nacional?Por quantos anos ouvimos alguns dos comentadores e apresentadores deste formato praticarem bullying ou homofobia, em tom humorístico e de mau gosto?Posso mostrar-lhe os vídeos! Um a um! O Hélder?! Daqui a um ano ninguém se lembra dele, se ele quiser. Mas, e aquela cabeça? Jamais será a mesma! E quem quer saber? Afinal é só 'mais um dos reality', não é?

Todos temos direito a mudar de opinião, no entanto, o que não podemos esperar é que sejamos levados a sério quando passamos a vida a saltar de uma postura para outra, conforme a música toque! A minha sempre tocou arco-íris! Sempre pela diversidade! Mais uma vez, não é o acontecimento do programa que me move, até porque estando o país e o mundo parado, algo tinha de ser assunto, não é? O que me move é forma absurda como é conduzida determinada temática e vemos as mesmas pessoas que até há dias eram preconceituosas, assumirem, agora, o papel da moral. Então e antes? Porque não se teve consciência de que se estaria a ser preconceituoso, maldoso e com gosto?! Poupem-me o teatro! Baixem o orgulho! Mudem os atores!".