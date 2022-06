A rainha Isabel II voltou a estar ausente no terceiro dias das celebrações do seu Jubileu de Platina. A monarca apenas esteve nos eventos do primeiro dia, tendo depois decidido ficar em repouso devido a "problemas de mobilidade".

Ainda que ausente fisicamente, Isabel II foi a grande estrela do concerto Party at the Palace. O espetáculo, realizado na noite de sábado, 4 de junho, no Palácio de Buckingham, em Londres, teve início com a divulgação de um vídeo único no qual a monarca, de 96 anos, toma chá com... o Urso Paddington.

O vídeo, gravado há já uns meses, mostra o lado mais divertido da rainha, que aceitou sentar-se à mesa com a famosa personagem de animação e até entrou nas suas brincadeiras.

Isabel II desvenda nas imagens um dos maiores mistérios da história: o que guarda a rainha na sua carteira de mão? Em jeito de brincadeira, a monarca diz ao amigo que leva na carteira uma sandes de marmelada, a sua comida favorita.

O encontro, no qual Paddington bebé chá pelo bule, terminou com o urso querido dos britânicos a felicitar a rainha pelo seu Jubileu de Platina - 70 anos de reinado.

