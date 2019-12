A polícia esteve em casa de Aaron Carter pouco depois das 20h, esta quarta-feira, dia 18 de dezembro, após suspeita de overdose. Tudo aconteceu depois de alguém ter chamado os serviços de emergência.

Pouco tempo antes de todo o aparato, Aaron estava a fazer uma transmissão em direto com os fãs, tendo adormecido a meio, o que levou os espectadores a ficarem preocupados com o seu bem-estar e a alertar as autoridades.

Quando a polícia chegou ao local, depois de ninguém ter respondido e aberto a porta, foram diretamente ao quarto do artista e perceberam que o mesmo se encontrava bem e que estava apenas a dormir.

O cantor, de 32 anos, disse ao TMZ que os paramédicos perguntaram-lhe se tinham tentado suicidar-se, se tinha tomado alguns comprimidos ou ameaçou magoar-se, mas este insistiu que não era o caso.

Aaron planeia ainda pedir à polícia que lhe seja pago o conserto da porta, depois de estes a terem partido para conseguirem chegar até ele.

Recorde-se que o artista tem vindo a estar no centro das atenções com várias polémicas que envolvem os seus familiares diretos. Ainda no mês passado, o cantor recebeu uma ordem de restrição de um ano, pedida pelo irmão mais velho, o cantor dos Backstreet Boys, Nick Carter, que alegou que Aaron teria ameaçado a sua mulher, Lauren Kitt. Mas Nick não foi o único, pois a irmã, Angel, também pediu uma ordem de restrição contra Aaron.

