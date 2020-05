Bryan Adams encontra-se envolvido numa polémica por causa um comentário que fez acerca da pandemia do novo coronavírus, no qual criticou os chineses. Esta semana, se não fossem as medidas de proteção, o artista estaria a atuar em Londres, espetáculo que se viu na obrigação de cancelar.

"Hoje era suposto ser o começo de uma residência no Royal Albert Hall, mas graças a alguns filhos de mães que comem morcegos, que vendem carnes frescas e animais, que criam vírus, o mundo inteiro está agora em pausa, já para não mencionar os milhares que sofreram ou morreram do vírus. A minha mensagem para eles, para além de 'obrigadinha', é que se tornem vegan", afirmou.

Desde então surgiram diversas críticas ao artista que o acusaram de ser "racista" e irresponsável, uma vez que é um ídolo para milhões de pessoas.

Até ao momento, nenhum dos representantes de Bryan ou o próprio comentou o sucedido.

