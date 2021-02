"Hoje... sinto-me cansada... Sem vontade de fazer seja o que for... Inchada... Com saudades dos amigos e da família... Com saudades de ir passear livremente", foi com estas palavras que Andreia Rodrigues começou por se dirigir aos seguidores da sua página de Instagram, este domingo, 7 de fevereiro.

Um dia menos bom, mas em que fez questão de destacar o pensamento positivo e deixar uma mensagem a todos os fãs.

"Pronto, podíamos acordar todos deste sonho mau! Mas é a realidade e temos de resistir, ser resilientes, por nós e por todos para que possamos recuperar mais depressa a nossa liberdade e salvar vidas", rematou.

Recorde-se que a apresentadora está prestes a ser mãe pela segunda vez, de uma menina que se vai chamar Inês, fruto do casamento com Daniel Oliveira. O casal já tem uma filha em comum, a pequena Alice.

