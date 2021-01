Depois de Daniel Oliveira ter assinalado no Instagram o seu aniversário com uma mensagem inspiradora, a data foi novamente destacada na mesma redes social. No entanto, desta vez foi a mulher, Andreia Rodrigues, quem não deixou passar em branco este dia especial.

"Hoje, o homem, o pai, o amigo, o marido, o meu amor faz anos! 40! As palavras não sabem… só eu sei o que és para mim. Aqui, nesta nossa loucura, tão doce e cheia de amor, entre corridas, brincadeiras, pinturas, 'cóciguinhas', bolas e faz de conta... uma certeza: olho para ti e sei que será para sempre, por tudo o que já vivemos, pelas palavras que foram ditas e escutadas, os olhares trocados, os abraços apertados, pelo amor que gerámos e geraste em todos nós", começou por escrever na legenda de algumas imagens que destacam carinhosos momentos.

"Meu amor. Às vezes viajo pelas memórias em que éramos só dois, sorriu... continuamos a ser um do outro e os sonhos que tivemos são hoje realidades e tornam o futuro um lugar incrível para morar, porque é entre sorrisos, amor e esta nossa loucura que nos vejo... e hoje a certeza de que o amor que nos rodeia é incomparavelmente maior", acrescentou, falando de seguida da filha, Alice, que vai completar três anos em maio.

Recorde-se que o casal prepara-se para dar as boas-vindas à segunda filha em comum, que se vai chamar Inês.

"É fácil fazer o tempo parar ao ver o amor que tens pela Alice, a forma como brincas com ela, o amor que tens pela Roma e pelo Rio [cães do casal]... e de repente faz-se silêncio e nesse momento eu amo-te mais... É tão bom estar contigo, nessa simplicidade que o verbo estar nos dá. A Alice quis ficar com a última frase: 'Pai amo-te daqui até ao céu...' - o resto tu já sabes! E entre um e outro pontapé da Inês, a Roma e o Rio pediram-me para dizer a todos que és o melhor pai humano do mundo e a Inês em breve saberá isso", disse.

"Parabéns Daniel Oliveira, meu (nosso) amor! Ah, Alice tinha de terminar a frase, claro: 'do meu coração'", rematou.

Leia Também: "Também estou cansada, quero a minha vida, mas é tempo de combater"