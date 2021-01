Em casa de Daniel Oliveira vive-se uma data especial. O apresentador e diretor de programas da SIC completa 40 anos, este sábado, 30 de janeiro, e não deixou passar em branco este dia único.

Logo pela manhã, Daniel Oliveira partilhou na sua página de Instagram uma mensagem inspiradora de Mário Quintana.

"Na convivência, o tempo não importa. Se for um minuto, uma hora, uma vida. O que importa é o que ficou deste minuto, desta hora, desta vida... Lembra que o que importa é tudo que semeares colherás. Por isso, marca a tua passagem, deixa algo de ti... do teu minuto, da tua hora, do teu dia, da tua vida", pode ler-se.

Na legenda do referido texto, o apresentador apenas acrescentou: "Sobre os 40".

Uma partilha que rapidamente se 'encheu' com várias mensagens carinhosas dos seguidores, incluindo figuras públicas. Veja abaixo:

Leia Também: Após perda dolorosa, Daniel Oliveira recupera o sorriso ao lado da filha