Foi através da sua página de Instagram que Jessica Athayde se mostrou revoltada com algumas reações ao programa 'Princípio, Meio e Fim', do qual faz parte, da SIC.

Num sincero desabafo, a atriz acusou colegas de profissão de tentarem "boicotar" o programa que marcou o regresso de Bruno Nogueira à estação.

"Eu sinto que todas as opiniões são válidas Podes amar ou odiar, não gostar e achar que não é para ti e está tudo bem, ter uma opinião é ótimo! Vai sempre haver haters para tudo e sabemos todos disso, mas o que me encanita é o destilar de ódio publicamente, gratuitamente e acima de tudo vindo de artistas como tenho visto por estes lados das redes sociais. Podes não gostar, mas vais tentar boicotar o trabalho de colegas teus?", começou por escrever Athayde.

"Gosta-se muito de dizer que é preciso estarmos unidos na cultura, e então? O que aconteceu? Vão agora dizer que isto não é cultura. Este projecto deu trabalho a mais de 60 pessoas, talvez até mais. Pronto com isto vou-me embora que ninguém me perguntou nada! Fico feliz por todos os que estão a trabalhar sendo em projectos com os quais me identifico ou não! Com isto, e para aliviar, deixo-vos a minha mãe a dançar. Já sabem onde me inspirei com a dança no 'Princípio, Meio e Fim', certo?", completou.

Uma publicação que contou com muitas reações na caixa de comentários, sobretudo de outras figuras pública, destacando-se as palavras de Nuno Markl, que também integra a equipa de 'Princípio, Meio e Fim'.

"Eu adoro que adotem o nosso programa, mas olha que começo a gostar do ódio, sabes? Outro dia um senhor, pai de família, disse que eu me devia afogar. Um programa gerar tanta fúria em algumas pessoas acaba por me divertir à brava", comentou Markl.

