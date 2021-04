Ainda no rescaldo do novo programa de Bruno Nogueira na SIC, 'Princípio, Meio e Fim', Jessica Athayde deixou os seus seguidores de queixo caído ao mostrar os hematomas que ficaram nas suas pernas após a gravação do primeiro episódio do formato - que foi para o ar no domingo.

"Nas gravações do episódio que viram ontem do 'Princípio, Meio e Fim', isto foi o resultado das minhas pernas", escreve a atriz ao mostrar as suas pernas na banheira repletas de nódoas negras.

[Imagem partilhada pela atriz]© Reprodução Instagram/ Jessica Athayde

Jessica Athayde, recorde-se, integra o elenco de 'Princípio, Meio e Fim' ao lado de outros atores como Albano Jerónimo, Nuno Lopes, Rita Cabaço e Bruno Nogueira.

Leia Também: Bruno Nogueira reage após programa ser líder de audiências