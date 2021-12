"Costumas dar muitas prendas aos teus filhos ou tens restrições para eles não se 'estragarem' com mimo?": esta foi uma das perguntas colocadas a Ana Garcia Martins por um seguidor do seu Instagram.

Lamentando o nível de consumismo que se verifica nesta época, a comentadora do 'Big Brother' notou: "Tenho restrições, mas só eu é que cumpro. Vão lá meter juízo na cabeça dos avós".

"Detesto a ideia de o Natal ter de estar associado à quantidade de presentes que os miúdos recebem. Basicamente, só querem rasgar papel e competir entre eles para verem quem recebeu mais coisas. Acabam por não dar valor a nada", sublinha.

"E sei que isto não se passa só com os meus, os meus amigos queixam-se do mesmo. Talvez seja uma coisa geracional, talvez seja por ser tudo muito mais acessível do que era na nossa altura. Mas acho um descontrolo", completa.



© Instagram - Ana Garcia Martins

