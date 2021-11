Na véspera do feriado de 1 de dezembro, Ana Garcia Martins ('A Pipoca Mais Doce') decidiu percorrer as ruas de Lisboa para ver as iluminações de Natal.

Na companhia de cinco amigas, a digital influencer 'embarcou' num tuc-tuc e foi conhecer as luzes de animam a capital nesta época natalícia.

Nas Instagram Stories, a digital influencer recomendou a experiência, um plano que considera "giro para fazer com amigos e família".

Leia Também: 'Pipoca' sobre divórcio: "As pessoas dão palpites, fazem juízos de valor"