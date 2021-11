Ana Garcia Martins esteve esta quinta-feira, 25 de novembro, no programa matutino da TVI 'Dois às 10', onde falou do seu processo de divórcio de Ricardo Martins Pereira, marcado por diversas polémicas.

"Se já é difícil passares por um divórcio, com um divórcio que tem uma dimensão mediática é muito mais difícil, porque as pessoas dão palpites, fazem juízos de valor, tomam partidos, saem 'notícias' literalmente inventadas em torno do tema", começa por dizer.

"É difícil teres de passar por isso tudo, veres a tua vida exposta dessa maneira. Não é que não se possa saber, sei que tendo este lado mediático há coisas incontornáveis de virem a público, agora uma coisa é nós a falarmos delas com a nossa verdade, outra coisa é simplesmente inventarem e ficcionarem coisas que não existem", completa.

Recorde-se que Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira anunciaram a sua separação, após uma década casamento, este ano. Em comum têm dois filhos: Mateus, de sete anos e Benedita, de dois.

