No dia 12 de janeiro, Áurea e Carolina Loureiro tiveram um palpite certeiro no programa 'A Máscara' ao dizerem que a participante vestida de rosa era Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce'.

Agora, a influenciadora digital veio mostrar todo o processo que se passa nos bastidores do programa e o secretismo que garante que ninguém descobre a identidade dos concorrentes.

"Pois foi. Participei na 'Máscara' e fui uma lindíssima rosa espinhosa que foi descoberta em quatro segundos. Tive alguma/muita dificuldade em esconder a minha acidez, por isso ao fim de dois programas já estava na rua. Mas olhem, valeu pela experiência. Quando se diz que há todo um secretismo em torno do programa, acreditem: há todo um secretismo em torno do programa. Andamos sempre vestidos de preto, cobertos por uma capa a dizer 'não falem comigo', de viseira, de luvas, não nos cruzamos com ninguém, não falamos com ninguém, não nada", revela na legenda de um vídeo publicado na sua conta de Instagram.

"Não faço a mínima ideia de quem são os outros participantes, estou tão a leste como toda a gente. Parte mais difícil: estar enfiada dentro de uma cabeça de rosa, pesada qb, com visibilidade praticamente zero. Muitas vezes, em palco, não fazia a mínima ideia para que lado estava virada (no primeiro ensaio estive o tempo quase todo de costas para as câmaras). Mas pronto, já está, fica mais uma experiência para o registo pessoal e fica também o agradecimento à SIC e à Fremantle pelo convite", conclui.