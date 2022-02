Depois de Miguel Cristovinho e até Susana Dias Ramos terem manifestado publicamente a sua indignação perante a atitude considera agressiva e abusiva de Bruno de Carvalho para com a namorada, Liliana Almeida, foi a vez de Ana Garcia Martins fazer o mesmo.

A comentadora de 'Big Brother Famosos' interrompeu as férias em Paris para fazer no Instagram uma publicação onde denuncia o que considera ser um comportamento "abusivo e possessivo".

"Sempre achei que os reality shows serviam apenas para entreter e divertir, mas desde que me tornei 'comentadora oficial do Big Brother' que defendo que este tipo de programa pode e deve ter uma missão pedagógica, social e educativa. E isso toca (ou deveria tocar) a todos os que, de uma forma ou de outra, estão ligados ao formato", começa por dizer.

"Há algumas semanas que ando a alertar para situações que, a meu ver, parecem perigosas, abusivas e, sobretudo, um péssimo exemplo. Porque não acredito que seja preciso ter vivido uma relação tóxica (que nunca vivi) ou ter um doutoramento em psicologia (que não tenho) para reconhecer os traços de uma relação em que há um elemento dominador, possessivo, controlador, asfixiante", defende.

"Parece-me tudo tão óbvio que já só consigo achar estranho (e, confesso, meio pateta) quem vê nisto amor, proteção, uma 'pessoa chata' ou um 'se ela não se queixa então é porque está tudo bem e não há nada a dizer' (a sério?)", atira, referindo-se a uma discussão recente em que discordou de Susa Dias Ramos.

"Estou de férias e hoje recebi centenas de mensagens, vídeos, imagens, notícias a dar-me conta do que se está a passar no BB. Eu sei, acreditem que eu sei. E faço o que está ao meu alcance, que é não ficar em silêncio perante algo que eu acho que, já há muito, ultrapassou os limites", afirma, prometendo continuar a fazer, perante situações como esta, o que está ao seu alcance para que sejam punidas dentro do jogo.

"O que era para ser divertido tornou-se uma coisa que causa angústia, tristeza, indignação, ansiedade. Pelo menos, é assim que me sinto ao assistir a tudo o que está a acontecer e às proporções que isto está a tomar. Não podendo fazer muito mais, só me resta lamentar e, não tendo culpa, pedir desculpa. Que, sendo pouco ou nada, não deixa de ser mais do que muitos (não) fazem. Porque já não 'é só um jogo'", completa.

