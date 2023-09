Já em Portugal, Ana Garcia Martins esteve a responder às perguntas de vários seguidores da sua página de Instagram acerca da viagem que fez recentemente com o filho mais velho até Nova Iorque, Estados Unidos.

Uma das questões colocadas foi relativamente ao custo.

"Acho que depende muito da antecedência com que se compra e eu fui em cima do joelho, como sempre", começa por dizer, notando que marcou a viagem com "uma semana de antecedência"

"Os voos, como imaginam, já não estavam incríveis. Ficaram à volta de mil euros cada um", informa.

"Acabei por escolher o Pestana CR7, em Times Square, que ficava à volta de três noites, 600 e tal euros, 200 e pouco por noite", acrescentou, referindo-se à estadia.

'Pipoca' aproveitou ainda para esclarecer o motivo pelo qual não levou a filha mais nova.

