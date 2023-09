Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', esteve a responder a algumas questões dos seguidores da sua página de Instagram através das stories. Falando sobre a viagem que fez com o filho mais velho, Mateus, a Nova Iorque, a influencer explicou a razão para a filha mais nova, Benedita, não se ter juntado.

"Essencialmente por dois motivos. O primeiro foi porque eu tinha decidido que quando o Mateus fizesse 10 anos íamos fazer uma viagem só os dois, mãe e filho. Da mesma maneira que quando ela fizer dez anos também fazemos uma viagem as duas", começou por dizer.

"Depois porque esta viagem em específico, acho que ela não ia aproveitar nada porque tem cinco anos, cansa-se muito e é preciso andar quilómetros e quilómetros. Não ia aproveitar da mesma maneira, ainda é muito pequenina", acrescentou.

"Portanto, não foi. Ficou com o seu pai. Ficou muito bem entregue e nada chateada. Ela ficou até bastante contente de saber que ia ter o pai, os avós e as primas só para ela", destacou.

Sobre o facto de ter viajado sozinha com uma criança, 'Pipoca' não deixou de confessar que ao início estava "um bocado apreensiva com a ideia". "Mas correu tudo mesmo bem. Não tivemos nenhum percalço, nenhum imprevisto. Ele portou-se lindamente", afirmou.

A influencer detalhou que o menino andava com uma bolsa com um telemóvel e um papel em inglês a dizer o seu nome e com o contacto de 'Pipoca', isto para o caso de acontecer alguma coisa.

"Mas eu estava sempre com 88 mil olhos em cima dele. E ele próprio também por estar num sítio com tanta gente, tão grande, nunca se afastava", confessou, referindo ainda que deixou um programa com o pai dos filhos, Ricardo Martins Pereira.

"Ele sabia sempre, mais ou menos, tudo o que tínhamos marcado e onde íamos estar a cada hora. Deixei o programa feito por dias, por horas, tudo o que tínhamos marcado para ver, o contacto do hotel... Só para haver outro adulto que, ainda que estivesse cá, soubesse mais ou menos por onde andávamos", disse.

Ainda assim, realça, também não se meteram em grandes aventuras e "nunca se sentiu minimamente insegura". Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Depois de férias só com o filho, 'Pipoca' desfruta de dias com a filha