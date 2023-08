Depois de umas férias em Nova Iorque só com o filho, Mateus, Ana Garcia Martins levou a filha, Benedita, para passar uns dias no Algarve.

Na sua conta no Instagram, 'A Pipoca Mais Doce', como é conhecida, partilhou um conjunto de fotografias nas quais a filha aparece muito sorridente na piscina, mas também com a mãe.

"Depois de uns dias a viajar só com o Mateus, achei que era preciso passar uns dias só com a Benny, por motivos de reequilíbrio familiar! Como tinha um trabalho no Algarve, e para não ir e vir a correr, acabámos por ficar uns dias", revelou a influenciadora.