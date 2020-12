A comentadora do 'Big Brother - A Revolução', da TVI, Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'Pipoca Mais Doce', vai entrar na casa mais vigiada do país já no próximo domingo, 20 de dezembro.

A informação foi avançada durante o programa 'Última Hora', apresentado por Maria Botelho Moniz.

"Começo por lhe dizer que domingo a 'Pipoca Mais Doce' vai entrar na casa mais vigiada do país", disse Maria Botelho Moniz logo ao início da emissão desta sexta-feira, sem adiantar mais pormenores sobre o que irá acontecer.

Leia Também: O vestido de Pipoca Mais Doce que fez furor no Instagram