Ana Garcia Martins, conhecida do grande público como 'A Pipoca Mais Doce', é no próximo sábado, dia 13 de fevereiro, a grande protagonista do programa 'Conta-me', da TVI. Numa conversa franca com Maria Cerqueira Gomes, a digital influencer recordará um dos episódios mais trágicos da sua vida: a morte do irmão.

"Tu não estás preparada para, aos 18 anos, o telefone tocar a meio da noite com uma chamada para te dizerem que morreu um irmão", explica Ana Garcia Martins num vídeo de promoção ao programa.

'Pipoca' conta que os pais envelheceram "20 anos em três dias" e que desde então passou a viver com "uma responsabilidade imensa" de que lhe pudesse acontecer alguma coisa. "Eles sobreviveram porque tinham outra filha", reforça.

"Não consigo compreender agora como é que se sobrevive a uma coisa dessas. Se um dos meus filhos morresse, eu acho que morria também", termina a comentadora de 'Big Brother', que é mãe dos pequenos Mateus e Benedita.

