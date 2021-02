Depois das notícias da imprensa cor de rosa sobre o fim da união de Ricardo Martins Pereira com Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', o casal não se pronunciou publicamente sobre a separação. Mesmo depois de a comentadora do 'Big Brother' ter surgido sem aliança, os rumores não foram confirmados.

No entanto, agora há uma publicação de Ricardo Martins Pereira, no Instagram, que confirma que 'O Arrumadinho' está "sozinho" com os filhos.

"Amanhã recomeça a vida como ela era entre março e maio. Quer dizer, mais ou menos. Agora, não vou estar em teletrabalho e ter um filho com aulas online. Vou estar em teletrabalho e vou ter três filhos com aulas e atividades online. Os três com horários diferentes e a requerer níveis de atenção diferentes. E estarei sozinho, o que faz alguma diferença", começou por escrever na rede social este domingo.

"Pelo sim pelo não, já embalei uma e amanhã despacho-a pela melhor oferta. Venham elas. Não há cenários perfeitos, nem decisões corretas em tempo de pandemia. Sei, sim, que para muitas pessoas, como eu, é absolutamente impossível gerir uma empresa, trabalho, filhos, uma casa e uma vida sem que muita coisa se perca pelo caminho. Resta-nos fazer o possível, baixar as expectativas, com a certeza de que iremos falhar muitas vezes", concluiu.

