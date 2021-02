Alvo de algumas polémicas relacionadas com a sua participação no 'Big Brother', enquanto comentadora, Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) deixou, na noite deste sábado, uma mensagem nas redes sociais na qual esclareceu alguns temas.

O primeiro assunto que tirou a limpo foram as alegadas tensões com Teresa Guilherme, nomeadamente por Ana usar o telemóvel durante as galas do reality show. "Temos uma relação absolutamente simpática e cordial, e eu estou autorizada a ter o telefone comigo", afirmou.

Quanto à notícia de que tinha desabado em lágrimas durante o intervalo da última gala, depois de ter ameaçado abandonar o direto, a digital influencer garantiu que qualquer uma das pessoas presentes pode desmentir a informação.

"Estavam inúmeras pessoas no estúdio, qualquer uma delas pode garantir que isso é mentira (e no dia em que um reality show me fizer chorar, sem ser de emoção, pego nas malinhas e vou para casa)", atirou.

Ainda sobre o intervalo, que suscitou rumores de uma discussão com Cláudio Ramos, Ana Garcia Martins esclareceu: "Falámos, como é óbvio, sobre o que tinha acontecido, mas nunca em clima de guerra ou discussão. Se tivesse alguma coisa a apontar-lhe, não seria seguramente ali".

Antes de terminar, não deixou de referir que a TVI não a encostou à parede numa reunião privada, como também foi mencionado em alguns meios nacionais. "Nunca aconteceu. Nem à porta fechada, nem aberta, nem encostada".

Vale recordar que as polémicas em volta da comentadora aumentaram depois da última gala, que ficou marcada pelas tensões entre Pipoca e Teresa Silva. A ex-concorrente insultou a comentadora, o que levou a que Pipoca ameaçasse abandonar o direto.

